День рисунка пройдет в летних лагерях Нижегородской области

В этом году "День цифр" вновь пройдет в летних лагерях Нижегородской области. Образовательный проект, организованный АНО "Цифровая экономика", Министерством финансов России и Министерством образования России, помогает школьникам знакомиться с современными технологиями и профессиями в сфере IT.