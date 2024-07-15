День рисунка пройдет в летних лагерях Нижегородской области

В этом году "День цифр" вновь пройдет в летних лагерях Нижегородской области. Образовательный проект, организованный АНО "Цифровая экономика", Министерством финансов России и Министерством образования России, помогает школьникам знакомиться с современными технологиями и профессиями в сфере IT.
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