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День рисунка пройдет в летних лагерях Нижегородской области

День рисунка пройдет в летних лагерях Нижегородской области

В этом году "День цифр" вновь пройдет в летних лагерях Нижегородской области. Образовательный проект, организованный АНО "Цифровая экономика", Министерством финансов России и Министерством образования России, помогает школьникам знакомиться с современными технологиями и профессиями в сфере IT.

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