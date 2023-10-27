Теперь лишиться гражданства можно за действия, которые угрожают национальной безопасности, либо за совершение преступлений по более чем 60 статьям УК.
Путин подписал закон о лишении гражданства за фейки об армии
Комментарии
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Betahon
Вся беда нашей постсоветской юриспруденции в том, что она все больше становится англо-саксонской, т.е. прецедентным правом, когда можно писать законы по малейшему поводу, захламляя основополагающие кодексы. Причем, пока еще наши депутаты не догадываются о том, что для того чтобы создать себе имидж, не плохо даже представлять себя идиотом...Так, например, в одном из штатов сша есть муниципальный закон, запрещающий кормление динозавров с рук... Что касается Закона о гражданстве. Это должен быть всего лишь один закон, который может предусматривать внесение поправок или дополнений на основе судебной практики.🤔
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2 д.
МЕ
Михаил Е
Будет! Как и 282 УК РФ "русская" статья - только в отношении русских и будет действовать. А на освободившиеся места правители еще джамшутов завезут.
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2 д.
Алексей Смирнов
Замечательно конечно, вот только одно мне не понятно, те, кто в открытую осуждают СВО и политику страны, будут и далее нашими согражданами, как же это возможно? У Чубайса гражданство никто не отобрал и у Пугачёвой тоже.
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1 д.
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