Путин подписал закон о лишении гражданства за фейки об армии

Betahon

Вся беда нашей постсоветской юриспруденции в том, что она все больше становится англо-саксонской, т.е. прецедентным правом, когда можно писать законы по малейшему поводу, захламляя основополагающие кодексы. Причем, пока еще наши депутаты не догадываются о том, что для того чтобы создать себе имидж, не плохо даже представлять себя идиотом...Так, например, в одном из штатов сша есть муниципальный закон, запрещающий кормление динозавров с рук... Что касается Закона о гражданстве. Это должен быть всего лишь один закон, который может предусматривать внесение поправок или дополнений на основе судебной практики.🤔