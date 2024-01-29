«Кардиограмма наоборот»: как за одну минуту в день повысить концентрацию внимания (видео)

У каждого из нас бывают моменты, когда тяжело на чем-то сосредоточиться — мысли постоянно убегают. Но если вы замечаете, что это становится частой историей, значит, пора срочно заняться тренировкой внимания.
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