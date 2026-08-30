В усадьбе Останкино во время реставрации нашли рукописи XVIII века

Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи обнаружили рукописные документы 1793–1798 годов.
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