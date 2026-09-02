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Toncoin отступил к $1,30 на фоне закрытия старого кросс-чейн моста

Сеть TON официально завершила работу устаревшего моста Toncoin and Token Bridge — сервис прекратил функционирование с 1 сентября.

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