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Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на 2026/27 учебный год

Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на 2026/27 учебный год

В Министерстве просвещения РФ 3 сентября прошло второе заседание экспертной группы «Воспитательная работа в школе» при Межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи.

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