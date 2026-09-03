Минпросвещения утвердило план воспитательной работы на 2026/27 учебный год

В Министерстве просвещения РФ 3 сентября прошло второе заседание экспертной группы «Воспитательная работа в школе» при Межведомственной рабочей группе по вопросам воспитания детей и молодежи.
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