Россия с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН

Россия с сегодняшнего дня становится председателем Совета Безопасности ООН на один месяц. Одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.
Россия с сегодняшнего дня становится председателем Совета Безопасности ООН на один месяц. Одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.
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