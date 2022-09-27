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Референдум уже избавил нас от главной иллюзии: в ОДКБ у России союзников нет

Референдум уже избавил нас от главной иллюзии: в ОДКБ у России союзников нет

Российский журналист, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своём авторском Telegram-канале подсветил интересный аспект и итог референдумов о присоединении к России.

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