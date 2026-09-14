Поставки российских базовых станций 5G нарастят к началу 2027 года

МТС и российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» впервые в России показали работу отечественной базовой станции 5G, подключенной к действующему ядру сети LTE и взаимодействующей с оборудованием других производителей в коммерческой сети оператора в режиме неавтономной архитектуры NSA.