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Поставки российских базовых станций 5G нарастят к началу 2027 года

Поставки российских базовых станций 5G нарастят к началу 2027 года

МТС и российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» впервые в России показали работу отечественной базовой станции 5G, подключенной к действующему ядру сети LTE и взаимодействующей с оборудованием других производителей в коммерческой сети оператора в режиме неавтономной архитектуры NSA.

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