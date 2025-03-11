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Царьград

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Парижский саммит по Украине: более 30 стран обсудят поддержку Києва

Парижский саммит по Украине: более 30 стран обсудят поддержку Києва

11 марта в Париже пройдет саммит по Украине с участием военных представителей более 30 стран, включая НАТО.

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