Сбер анонсировал запуск нового финансового продукта

«СберСтрахование жизни» первой из страховых компаний РФ получила лицензию управляющей компании, чтобы формировать паевые инвестиционные фонды для долевого страхования жизни (ДСЖ), рассказал РБК вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии