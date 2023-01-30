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Роман Ротенберг: «Не назвал бы «Торпедо» романтиками. Вы же видели их гол: бросок защитника, подставление – нужно было сделать бокс-аут»

Роман Ротенберг не стал называть «Торпедо» хоккейными романтиками. Главный тренер СКА поделился мнением после поражения от нижегородской команды (1:2 Б).

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