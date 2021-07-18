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Хабиб заявил, что Махачев планирует стать бойцом года

Хабиб заявил, что Махачев планирует стать бойцом года

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах Ислама Махачева. «Махачев планирует провести еще один бой к концу года, победить и быть признанным бойцом года», — приводит слова Нурмагомедова журналист ESPN Бретт Окамото.

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