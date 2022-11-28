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В одном из детсадов Владивостока прошла эвакуация

В одном из детсадов Владивостока прошла эвакуация

В детском саду №186 во Владивостоке прошла эвакуация из-за неизвестного объекта, сообщает PRIMPRESS. В родительских чатах десткого сада №186 появилось сообщение о том, что на территорию детского сада подбросили неизвестный объект, похожий на бомбу.

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