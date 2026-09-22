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Газета.ру

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Расходы на обслуживание офиса Зеленского в 2027 году увеличатся на 22,2%

Расходы на обслуживание офиса Зеленского в 2027 году увеличатся на 22,2%

В следующем году расходы на функционирование офиса президента Украины Владимира Зеленского, который уже сталкивался с серьезными коррупционными скандалами, увеличатся на 22,2%.

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