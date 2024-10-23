Федеральную трассу в Тюменской области патрулирует ГИБДД

В Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД несут дежурство. В областном Управлении ведомства сообщается, что мера введена из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии