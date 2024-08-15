20 доказательств того, что в общественных места встречаются такие кадры, что стендап-комики отдыхают

Мы даже не представляем, как много вокруг нас людей с некоторой степенью чудачества. Одни не упускают случая сострить над незнакомцем, другие только и живут, чтобы поскандалить, а третьи и вовсе устраивают целые спектакли на потеху публике.
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