Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Идти на службу их мотивирует любовь к Родине Столичные представители СМИ посетили пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
Идти на службу их мотивирует любовь к Родине Столичные представители СМИ посетили пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
Свежие комментарии