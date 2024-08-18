ВСУ атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе

Украинские войска нанесли удар по Горловке с использованием дрона-камикадзе, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и международных вопросов, связей с военными преступниками Украины (СЦКК).
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