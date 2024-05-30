В Челябинске перед судом предстанет продавец «шпионских штучек»

Челябинец, развернувший торговлю устройствами для слежения, предстанет перед судом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также покушении на него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии