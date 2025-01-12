873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости

1. Клубы АПЛ покуражились над соперниками из низших лиг в 3-м раунде Кубка Англии. «Манчестер Сити» разнес «Солфорд Сити» (8:0), Грилиш забил первый гол за клуб более чем за год.
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