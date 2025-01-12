Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена? История с липовой посещаемости на новой ледовой арене в Питере сегодн...873-й гол Овечкин...
  • Лена Мисько
    вообще ничего странного Они и на нашем матче они умудрились объявить смешное кол-во зрителей. Опять считали вместе ...873-й гол Овечкин...
  • КУАТ
    Странно.873-й гол Овечкин...

873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости

873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости

1. Клубы АПЛ покуражились над соперниками из низших лиг в 3-м раунде Кубка Англии. «Манчестер Сити» разнес «Солфорд Сити» (8:0), Грилиш забил первый гол за клуб более чем за год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Странно.
Ответить
10 час.
Лена Мисько
вообще ничего странного Они и на нашем матче они умудрились объявить смешное кол-во зрителей. Опять считали вместе с хот-догами в буфете?
Ответить
8 час.
Лена Мисько
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена? История с липовой посещаемости на новой ледовой арене в Питере сегодня получила интересное продолжение (https://t.me/bazabazon/34263). Оказывается, билеты продают на несуществующие места
Baza
Telegram
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх