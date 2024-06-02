Беглов выдвинут «Единой Россией» кандидатом на выборы в губернаторы Петербурга

Партия "Единая Россия" в воскресенье, 2 июня, выдвинула действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом для участия в губернаторских выборах, которые пройдут в этом году восьмого сентября.
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