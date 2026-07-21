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Армия Кувейта заявила об отражении атаки беспилотников Ирана

Армия Кувейта заявила об отражении атаки беспилотников Ирана

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана. Такая информация приводится в заявлении, опубликованном Генеральным штабом Вооружённых сил Кувейта в социальной сети X.

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