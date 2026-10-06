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Царьград

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В Озерске 20 специалистов «Россети Урал» чинят сети после аварии

В Озерске 20 специалистов «Россети Урал» чинят сети после аварии

Часть Озерска осталась без электричества и тепла из-за повреждения двух ЛЭП и распределительного пункта, а также утечек на теплосетях при запуске отопления.

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