Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026» едут в Белоруссию

Подразделения, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026», совершают перегруппировку в Белоруссию 7—8 октября.