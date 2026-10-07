Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026» едут в Белоруссию

Подразделения, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026», совершают перегруппировку в Белоруссию 7—8 октября.
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