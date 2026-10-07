RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 678 подписчиков

Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026» едут в Белоруссию

Участники учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026» едут в Белоруссию

Подразделения, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026», совершают перегруппировку в Белоруссию 7—8 октября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым