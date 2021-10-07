Мировое обозрение

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Политолог Рар: Европа борется с Северным потоком — 2 в ущерб себе и терпит поражение

Политолог Рар: Европа борется с Северным потоком — 2 в ущерб себе и терпит поражение

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, пытаясь бороться с "Северным потоком — 2", заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).

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