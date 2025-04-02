Экс-форвард "Детройта" Дацюк назвал Овечкина очень влиятельным хоккеистом

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" в интервью The Athletic заявил, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин всегда нацелен на ворота соперника и стремится забросить шайбу.
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