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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой в новом сезоне. Им надо хотя бы одну‑две программы откатать, чтобы стало понятно, на что они могут претендовать»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что пока рано говорить о перспективах Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой после возвращения.

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