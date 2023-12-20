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Терзич о серии без побед из 6 матчей: «Боруссия» уходит на зимний перерыв разочарованной»

Терзич о серии без побед из 6 матчей: «Боруссия» уходит на зимний перерыв разочарованной»

Главный тренер дортмундцев высказался после ничьей с «Майнцем» (1:1) в Бундеслиге. Безвыигрышная серия черно-желтых продлилась до 6 матчей.

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