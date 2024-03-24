Роскосмос заключил соглашение о создании спутниковой группы с частными компаниями

Госкорпорация «Роскосмос» заключила трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве с ОКБ «Пятое Поколение» и компанией «Спутниковая система «Гонец» в области создания спутниковой группы малых космических аппаратов спутниковой связи.
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