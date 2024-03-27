Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева

Точность стрельбы ДОЛЖНА с течением времени возрастать! Именно ТАК всё и происходит.

Франц форштейн

Желательно неодноразово а долбить и долбить каждый день и не только Куев ,что бы выкинули белый флаг , в середине краины всадить войска и что бы они начали наступление в разные стороны до границ