Как пишут турки, сегодня в результате внезапного удара были разрушены здания СБУ и ГУР в Киеве, а также штаб Гражданской обороны Украины.
Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева
Комментарии
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Юрий Золотарев
Точность стрельбы ДОЛЖНА с течением времени возрастать! Именно ТАК всё и происходит.
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6 час.
Франц форштейн
Желательно неодноразово а долбить и долбить каждый день и не только Куев ,что бы выкинули белый флаг , в середине краины всадить войска и что бы они начали наступление в разные стороны до границ
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2 час.
S
Serg
подобную дичь даже комментировать не хочется, особенно высадку в центре Окраины.
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1 час.
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