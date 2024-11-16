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Новости Липецка

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«Металлург» сыграет против «Краснодара-2» на выезде

«Металлург» сыграет против «Краснодара-2» на выезде

Липецкий «Металлург» проведёт выездной матч Второй лиги по футболу на выезде против «Краснодара-2».Сегодня в Краснодаре липецкий «Металлург» проведёт заключительный матч осенней стадии сезона в Краснодаре против местного «Краснодара-2».

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