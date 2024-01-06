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В Хабаровске три человека пострадали при аварии

В Хабаровске три человека пострадали при аварии

6 января в Хабаровске, на Воронежской улице, произошло столкновение автомобилей Daihatsu и Toyota. Согласно информации Госавтоинспекции Хабаровска, инцидент произошел в районе дома № 13 на Воронежской улице.

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