В Хабаровске три человека пострадали при аварии

6 января в Хабаровске, на Воронежской улице, произошло столкновение автомобилей Daihatsu и Toyota. Согласно информации Госавтоинспекции Хабаровска, инцидент произошел в районе дома № 13 на Воронежской улице.
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