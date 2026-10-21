Украина: два человека погибли и еще один был ранен в результате удара российского беспилотника по Святошинскому району Киева в утренние часы; продолжалась экстренная операция.
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