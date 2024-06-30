Перечислен топ вредных блюд для завтрака

Список составила белорусский медик Елена Полубок. Многие продукты не подходят для завтрака. Есть их утром натощак опасно для здоровья, рассказала медик из поликлиники Гродненской университетской клиники Елена Полубок, пишет «Вечерний Гродно».
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