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  • Igor Shumarin
    Всё бы им запрещать... Оставьте эту идеологию для тех, кто по  каким то причинам не может иметь детей. Например людям...В России готовятс...
  • Станислав Слезунов
    Их что лечить надо?Кровавые разборки...
  • Александр Шуманов
    👍Бастрыкин пояснил...

Перечислен топ вредных блюд для завтрака

Перечислен топ вредных блюд для завтрака

Список составила белорусский медик Елена Полубок. Многие продукты не подходят для завтрака. Есть их утром натощак опасно для здоровья, рассказала медик из поликлиники Гродненской университетской клиники Елена Полубок, пишет «Вечерний Гродно».

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