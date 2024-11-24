Пашинян собрался в ЕС и поддержал идею референдума о вступлении Армении в блок

В Армении усиливаются дискуссии о сближении с Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что значительная часть общества поддерживает этот процесс, а инициатива о проведении референдума уже собрала якобы необходимое число подписей.
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