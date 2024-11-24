Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Но скоро у мигрантов встанет выбор. Либо они становятся русскими по менталитету и живут в России, либо остаются кишла...Стратегия вымиран...
  • Василий Васильев
    И все-таки главная причина - в нашем Президенте, который как Главнокомандующий, обязан был обеспечить себя альтернати...Наши колонны шли ...
  • Амара Карпова
    Все будет Россия🙏❤️🇷🇺Зеленский в бешен...

Пашинян собрался в ЕС и поддержал идею референдума о вступлении Армении в блок

Пашинян собрался в ЕС и поддержал идею референдума о вступлении Армении в блок

В Армении усиливаются дискуссии о сближении с Евросоюзом. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что значительная часть общества поддерживает этот процесс, а инициатива о проведении референдума уже собрала якобы необходимое число подписей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Эта американская марионетка чипушинян танет Армению вслед за украиной. Жаль людей. Хитрованы, но веселые и гостеприимные.
Ответить
17 час.
Андрей
Флаг в руки...но назад дороги не будет, это для армян будет билет в один конец?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх