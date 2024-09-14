Трамп указал на нежелание начинать военный конфликт с Россией

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп 13 сентября в ходе своего выступления в Лас-Вегасе, штат Невада, заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией.
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