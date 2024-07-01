WSJ: НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ

НАТО направит на Украину нового высокопоставленного гражданского чиновника и создаст новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной поддержки Киева, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских и натовских чиновников.
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