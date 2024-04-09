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Скончался страдавший от онкологии актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Скончался страдавший от онкологии актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

Известный в России дрессировщик и Заслуженный артист России Андрей Клыков, запомнившийся зрителям по участию в 11-й и 12-й сериях третьего сезона сериала «Улицы разбитых фонарей», ушел из жизни на 58-м году.

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