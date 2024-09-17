Британия не готова к войне с Россией в случае снятия запрета на удары Storm Shadow

Главная причина - проблемы в армии страныВеликобритания не готова к тому, чтобы перейти к прямому военному противостоянию с Россией, пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта издания Daily Mail (DM) Питера Хитченса.
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