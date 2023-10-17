Медведев возложил на США ответственность за израильский удар по больнице в Газе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ночь на среду, 18 октября, заявил, что ответственность за атаку на госпиталь в Газе, в результате которой были убиты около 800 палестинцев, несут «лживо вещающие о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей Соединенные Штаты Америки».