«Решил позориться до конца»: в сети раскатали позарившегося на алименты Прилучного

Высокооплачиваемый актер жалеет денег на содержание своих собственных детей. Павел Прилучный Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressПавел Прилучный и Агата Муцениеце решили повторить подвиг Анджелины Джоли и Брэда Питта, семь лет деливших детей.