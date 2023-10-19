Социальный проект «Арқалан» для людей с инвалидностью и их родных запустили в Карагандинской области

В Караганде заработал социальный проект «Арқалан», направленный на оказание психологической, социальной и юридической помощи людям с приобретённой инвалидностью и их родственникам, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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