В Крыму спасли туриста, который прятался на дереве от волков

Фото: Гала АмарандоПрошедшие выходные для крымских спасателей выдались по-настоящему напряжёнными. Специалистам несколько раз приходилось выезжать в разные регионы Крыма, то на поиски потерявшихся грибников, то искать в лесах и горах заблудившихся туристов.