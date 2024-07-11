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Царьград

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Сотни русских травили иностранной фасолью. Опасная еда ушла по 2 882 адресам: Дело о вспышке ботулизма получило новый поворот

Сотни русских травили иностранной фасолью. Опасная еда ушла по 2 882 адресам: Дело о вспышке ботулизма получило новый поворот

Дело о вспышке ботулизма получило новый поворот. Оказалось, что сотни русских (больше 400 человек в 11 регионах страны) травили иностранной фасолью.

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