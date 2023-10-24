Обновленный автовокзал в Петрозаводске будет работать почти круглосуточно

Выездное рабочее совещание прошло на месте реконструкции автовокзала в Петрозаводске. Строительство близится к завершению – уже ведутся пусконаладочные работы, – рассказали в Госкомитете по жилищному надзору Карелии.
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