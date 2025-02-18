Правительство и Центробанк обещают не допустить переохлаждения экономики

Вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на итоговой коллегии Минэкономразвития заявил, что перед экономическими властями возник новый вызов — на смену мерам по борьбе с перегревом экономики пришла задача не допустить ее переохлаждения, пишут «Ведомости».