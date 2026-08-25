Лишившийся поста главы МО Фёдоров: Украина медленно проигрывает войну России Уволенный с поста главы украинск.
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Лишившийся поста главы МО Фёдоров: Украина медленно проигрывает войну России Уволенный с поста главы украинск.
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