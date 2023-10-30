Генеральную уборку на кладбище организовали студенты Уссурийска

В последние теплые дни октября студенты Приморского аграрно-технологического университета навели порядок на мемориале рабочим-шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и на могилах бывших сотрудников ПГСХА, принимавших участие в ВОВ, ныне покоящихся на городском кладбище, сообщает ИА UssurMedia.
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