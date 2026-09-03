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Школьников, студентов и педагогов приглашают к участию в Международном диктанте по финансовой безопасности

Школьников, студентов и педагогов приглашают к участию в Международном диктанте по финансовой безопасности

Учащиеся школ, колледжей и вузов, а также педагоги могут принять участие в Международном диктанте по финансовой безопасности.

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